Ласицкене осталась недовольна результатом после победы на Мемориале братьев Знаменских

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала победу на турнире Мемориал братьев Знаменских, который проходит в Москве. В лучшей попытке спортсменка преодолела планку на высоте 1,91 метра.

«Ощущения приятные. У меня с этим стадионом приятные воспоминания, поэтому рада сюда вернуться. Спасибо огромное зрителям, которые пришли. Я недовольна результатом, но не имеет никакого значения: главное, что проводится работа. Я выкладываюсь на тренировках, сегодня старалась и пыталась. Главное, работать и не морочить себе голову всякими мыслями. Сегодня я готова на тот результат, который показала. В Москве, отличие от Сочи, не жарко: было ветрено, но все в одинаковых условиях, поэтому я спокойна. Не всё идёт по плану, но я делаю то, что должна. Тренер спросил меня, жива ли я. Я жива, но у меня всё болит и ноет, но так должно быть. Что помогает отвлечься от такого состояния? Книги, вышивание крестиком. Не могу вспомнить, что читаю. Что последний раз вышивала? Подруге подарок на день рождения», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.