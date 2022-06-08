В Ассоциации лёгкой атлетики утвердили мировой рекорд погибшей кенийки Агнес Тироп

Международная ассоциация лёгкой атлетики (IAAF) официально утвердила два мировых рекорда на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Рекорд на дистанции 5000 м был установлен серебряным призёром чемпионата мира – 2015, эфиопкой Сенбере Тефери 12 сентября 2021 года на соревнованиях в городе Херцогенаурах (Германия). Спортсменка преодолела финишную черту на отметке 14 минут 29 секунд.

Рекорд на дистанции 10 000 м был установлен бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов, кенийкой Агнес Тироп, показавшей результат на тех же соревнованиях. Спортсменка преодолела финишную черту на отметке 30 минут 1 секунда.

Напомним, 13 октября 2021 года 25-летняя Тироп погибла от ножевых ранений в результате нападения. Бегунья была найдена в собственном доме.