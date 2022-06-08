Глава ВАДА Банька призвал не прекращать контакты с РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька призвал международные федерации поддерживать контакты с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), несмотря на отстранение большинства российских спортсменов от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

«Многие спортсмены из России в настоящее время не участвуют в соревнованиях, но важно, чтобы мы поддерживали контакты с Российским антидопинговым агентством для обсуждения оперативных вопросов и мониторинга его деятельности. Это особенно важно в свете санкций Спортивного арбитражного суда в отношении России», — приводит слова Баньки Inside the Games.

До декабря 2022 года Россия находится под действием санкций ВАДА, наложенных CAS. В течение двух лет российские спортсмены не могли выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны.