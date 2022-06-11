В США дисквалифицировали первого спортсмена по «закону Родченкова»

Ямайская прыгунья тройным Сабина Аллен стала первой спортсменкой, которую дисквалифицировали на четыре года по новому антидопинговому «закону Родченкова», сообщает Inside the Games.

Закон, названный именем информатора ВАДА Григория Родченкова, позволяет властям США наказывать спортсменов других национальностей за употребление допинга на тех же соревнованиях, на которых выступали американские атлеты.

29 мая 2021 года Аллен одержала победу в тройном прыжке на турнире в Калифорнии, после чего сдала допинг-тест, который показал положительный результат сразу на два запрещённых препарата. Аллен проживает в США, но выступала за сборную Ямайки.

Дисквалификация Аллен началась 24 июня 2021 года и продлится до 23 июня 2025 года.