«Создаёт прецедент». ВАДА — о дисквалификации каноистов по данным московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что прорывное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле, связанном с многолетним российским допинговым скандалом, должно побудить олимпийские спортивные органы к пересмотру доказательств возможных дисциплинарных дел против других спортсменов.

Ранее CAS удовлетворил апелляцию ВАДА на решение Международной федерации каноэ (ICF) и дисквалифицировал трёх российских каноистов, включая олимпийского чемпиона 2012 года, за участие восемь лет назад в поддерживаемой государством допинговой программе. ВАДА возбудило это дело, используя доказательства из московской лаборатории, которые скрывались российскими властями в течение нескольких лет.

Также, начиная с 2019 года, ВАДА передало аналогичные данные 40 другим спортивным федерациям и теперь хочет, чтобы эти дела были рассмотрены и доказательства представлены в суде.

«Это создаёт прецедент. Если у них есть подобные доказательства, они должны возбуждать дела», — приводит слова генерального директора ВАДА Оливье Ниггли Associated Press.

ВАДА назвало дело в московской лаборатории «крупнейшим и самым сложным расследованием в мировом спорте». При этом агентство сомневается в приверженности некоторых руководящих органов расследованию в отношении российских спортсменов, которые в основном уже завершили карьеру.