Мария Ласицкене стала третьей в прыжках в высоту на Неделе лёгкой атлетики в Москве
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла третье место в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Лучший результат Ласицкене составил 1,85 м.
Победу в соревнованиях одержала Надежда Андрюхина, преодолевшая планку в 1,91 м. Второй результат показала Наталья Спиридонова (1,88).
Отметим, что Ласицкене с трёх попыток не сумела преодолеть планку на высоте 1,88 м. Личный рекорд Марии — 2,6 метра, она демонстрировала его в 2017 и 2019 годах. Неделей ранее она стала лучшей на «Мемориале братьев Знаменских», преодолев высоту в 1,91 м.
У мужчин в Москве лучший результат показал бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы Илья Иванюк (2,23). Второе место поделили Матвей Рудник и Даниил Цыплаков (по 2,20).
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