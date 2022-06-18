В Чебоксарах паралимпийцам пришлось помучиться, чтобы подняться в гостиницу. Видео

Участники чемпионата России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Чебоксарах, не могут самостоятельно попасть в гостиницу, аптеки и кафе. По словам тренера сборной Ирины Громовой, у спортсменов много вопросов к реализации в городе программы «Доступная среда».
«Здесь не предусмотрено буквально всё: бордюры, дороги… Город весь просто не приспособлен: кафе, аптеки… Здесь надо полностью решать проблему. Мы идём на стадион – и дороги, и переходы везде с бордюрчиками. В аптеках написано «Нажмите на кнопку». Серьёзно? На кнопку нажать можно, только для этого нужно подняться на ступеньки.
У нас программа в стране «Доступная среда», куда выделяются деньги. Администрация города и района должна проверять это», — приводит слова Громовой «Подъём».
В гостинице «Россия», куда заселились спортсмены, установлен пандус. Но, по словам Громовой, подняться по нему почти невозможно. А в служебный вход, где колясочникам было бы проще, их не пускают. «Россию» намерена проверить прокуратура Чувашии, а пока гостиница временно решила проблему, приставив к входу двух мужчин.
«С сегодняшнего дня стоят двое мужчин, которые типа помогают. Но они не обучены, и это реально опасно. Если человек не умеет обращаться с коляской – и сам травмируется, и, не дай бог, уронит колясочника», — сказала Громова.
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