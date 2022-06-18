Грищук — о победе Непомнящего в первом туре: Дин Лижэнь был совершенно сбит с толку

Гроссмейстер Александр Грищук объяснил, что помогло россиянину Яну Непомнящему обыграть китайца Дин Лижэня в первом туре Турнира претендентов в Мадриде.

Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась уже после 32-го хода.

«Ян очень здорово вёл партию, как-то «крутил», играл весьма нестандартно, готов был пожертвовать пешку. И сложилось такое ощущение, что Дин Лижэнь этим был совершенно сбит с толку. Он играл ужасно, а Ян — агрессивно и нестандартно. Для китайского гроссмейстера — это катастрофа, а не партия. Видно, что ему будет недоставать рядом своих друзей», — приводит слова Грищука «РИА Новости».

Из-за COVID-19 в Китае Дин Лижэнь прилетел в Испанию без тренеров.

Стартовавший накануне Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.