Обзор партии Яна Непомнящего с Фабиано Каруаной во 2-м туре Турнира претендентов — 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной во втором туре Турнира претендентов, который проходит в Мадриде (Испания).

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 33-го хода. Отметим, что оба шахматиста в первом туре добились убедительных побед, причём Ян обыграл рейтинг-фаворита Дин Лижэня чёрными фигурами, а Каруана заставил сдаться соотечественника Хикару Накамуру. Таким образом, после двух туров в активе россиянина и американца по 1,5 очков.

Другие результаты второго тура:

Рихард Раппорт (Румыния) – Алиреза Фируджа (Франция) 1/2:1/2

Хикару Накамура (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан) 1:0

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Дин Лижэнь (Китай) 1/2:1/2.

Турнир претендентов — 2022 по шахматам продлится до 5 июля. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.