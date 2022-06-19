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Арина Аверина — о просмотре ОИ-2022: мы пережили всё то же самое, что случилось с нами

Арина Аверина — о просмотре ОИ-2022: мы пережили всё то же самое, что случилось с нами
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Российская гимнастка Арина Аверины рассказала, как они с сестрой переживали за российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Токио.

«Мы смотрели зимние Олимпийские игры, которые проходили в Пекине. Мы переживали не только за фигурное катание, но и за Александра Большунова. Фигурное катание было сложно смотреть, можно сказать, что мы пережили все то же самое, что случилось с нами в Токио.

Рады, что Аня Щербакова выиграла Олимпиаду, но и за Сашу Трусову обидно, что она вторая. А за Камилу Валиеву еще обиднее, потому что она вообще четвертая осталась», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.

На летних Олимпийских играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в многоборье, уступив золото израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина в тот день осталась лишь четвертой.

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