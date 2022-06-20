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Новый сезон женского чемпионата России по волейболу стартует 23 сентября

Новый сезон женского чемпионата России по волейболу стартует 23 сентября
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Стали известны даты проведения женского чемпионата России по волейболу. Предварительный этап чемпионата России по волейболу Суперлиги пройдёт с 23 сентября 2022 года по 1 апреля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК» в соцсетях.

По результатам предварительного этапа команды, занявшие 1-8 места, выходят в четвертьфинал, который играется до двух побед. Матчи четвертьфинала должны будут сыграны в начале апреля 2023 года. Полуфинал проводится до трёх побед. Матчи полуфинала пройдут 16-28 апреля 2023 года. Финалы за 1-2 и 3-4 места также пройдут до трёх побед. Матчи пройдут 2-14 мая 2023 года.

Напомним, действующим чемпионом женского чемпионата России является калининградский «Локомотив», который в пятом матче (счёт в серии 3-2) обыграл «Уралочку-НТМК» из Свердловской области.

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