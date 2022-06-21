Тренер Яна Непомнящего оценил игру шахматиста в первых турах турнира претендентов

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал результаты подопечного в первых трёх турах турнира претендентов, который проходит в Мадриде (Испания).

«Ян справляется с высоким напряжением первых туров лучше своих соперников и поэтому находится на верхней строчке с Фабиано, который показывает самую стабильную игру в начале турнира», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Положение после 3-го тура

1. Фабиано Каруана (США) — 2 очка.

2. Ян Непомнящий (Россия) — 2.

3. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 1,5.

4. Хикару Накамура (США) — 1,5.

5. Алиреза Фируджа (Франция) — 1,5.

6. Рихард Раппорт (Венгрия) — 1,5.

7. Дин Лижэнь (Китай) — 1.

8. Теймур Раджабов (Азербайджан) — 1.

Теймур Раджабов — Ян Непомнящий. Обзор партии 3 тура ТП: