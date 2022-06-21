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Тренер Яна Непомнящего оценил игру шахматиста в первых турах турнира претендентов

Тренер Яна Непомнящего оценил игру шахматиста в первых турах турнира претендентов
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал результаты подопечного в первых трёх турах турнира претендентов, который проходит в Мадриде (Испания).

«Ян справляется с высоким напряжением первых туров лучше своих соперников и поэтому находится на верхней строчке с Фабиано, который показывает самую стабильную игру в начале турнира», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Положение после 3-го тура
1. Фабиано Каруана (США) — 2 очка.
2. Ян Непомнящий (Россия) — 2.
3. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 1,5.
4. Хикару Накамура (США) — 1,5.
5. Алиреза Фируджа (Франция) — 1,5.
6. Рихард Раппорт (Венгрия) — 1,5.
7. Дин Лижэнь (Китай) — 1.
8. Теймур Раджабов (Азербайджан) — 1.

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