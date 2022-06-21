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Двукратная олимпийская чемпионка Холмс совершила каминг-аут

Двукратная олимпийская чемпионка Холмс совершила каминг-аут
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52-летняя британская бегунья Келли Холмс совершила каминг-аут в интервью Sunday Mirror.

«Мне нужно было сделать это сейчас, для себя. Это моё решение. Я нервничаю, говоря об этом. Чувствую, что сейчас взорвусь от волнения. Иногда я плачу от облегчения. Это впервые, когда у меня есть кто-то, кого я не представляю, как личного помощника или друга», — цитирует Холмс Sunday Mirror.

Также Холмс рассказала, что боролась со своим психическим здоровьем из-за того, что ей приходилось скрывать свою ориентацию, так как ей приходилось хранить в секрете несколько однополых отношений, которые у неё были.

Холмс специализировалась в беге на средние дистанции. Она завоевала две золотые медали в беге на 800 и 1500 м на Олимпиаде-2004 в Афинах. Также на её счету бронза Олимпиады-2000, а также две серебряные и бронзовая медали чемпионатов мира. В 2005 году Холмс завершила спортивную карьеру из-за травмы ахиллова сухожилия.

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