«Готовлюсь к долгожданной встрече». Беременная Дарья Клишина выложила свежие фото

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, призналась, что с нетерпением ожидает важного события.
«Заключительные недели подготовки к долгожданной встрече. У беременных они свои — и начинаются не всегда с понедельника.
Необходимые вещи куплены, все дела переделаны. Можно немного прогуляться и подышать свежим воздухом. Всем продуктивных дней», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, 31-летняя Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.
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