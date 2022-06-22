Карлсен оценил игру Непомнящего в партии с Накамурой на Турнире претендентов — 2022

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен прокомментировал игру лидера турнира претендентов Яна Непомнящего в прямом эфире на chess24.
Именно Непомнящий был соперником Карлсена в предыдущем матче за мировую шахматную корону, и сейчас Ян снова лидирует в турнире претендентов. В партии пятого тура с Хикару Накамурой россиянин действовал быстро, но не безошибочно, однако в итоге сумел спасти партию и добиться ничьей.
«За несколько последних ходов он вернулся к своему истинному «я» — быстро делает плохие ходы!» — сказал Карлсен, когда Непомнящий ошибался.
«Ян консолидировал свои силы. Эта позиция — просто мечта по сравнению с той, что была у него полчаса назад. Я бы не стал ставить на то, что он проиграет эту партию. Понятно, что у белых всё равно лучше, но Ян сумел как бы сбежать!» — прокомментировал Карлсен позицию, после которой соперники согласились на ничью.
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