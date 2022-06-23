Фото: Мэйсон Маунт и Джадд Трамп играют в бильярд

Чемпион мира 2019 года по снукеру англичанин Джадд Трамп опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке можно посмотреть, как Трамп играет в бильярд с игроком «Челси» и сборной Англии по футболу Мэйсоном Маунтом.

Фото: из личного архива джадда трампа

В составе «Челси» 23-летний Маунт — победитель Лиги чемпионов УЕФА (2020/2021), обладатель Суперкубка УЕФА (2021), победитель клубного чемпионата мира (2021). В составе сборной Англии — серебряный призёр чемпионата Европы (2020). Также он победитель чемпионата Европы среди юношей до 19 лет (2017).

Что касается Трампа, то он на чемпионате мира по снукеру 2022 года дошёл до финала, где проиграл знаменитому Ронни О'Салливану, который стал семикратным чемпионом мира.

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