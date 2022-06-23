Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание шестого тура, где смотреть 23 июня

С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня, 23 июня, пройдёт шестой тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.

Пары шестого тура:

Теймур Раджабов — Рихард Раппорт

Алиреза Фируджа — Фабиано Каруана

Хикару Накамура — Дин Лижэнь

Ян Непомнящий — Ян-Кшиштоф Дуда

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.

Новость по теме Ян Непомнящий сохранил единоличное лидерство на турнире претендентов после пятого тура

Хикару Накамура — Ян Непомнящий. Обзор партии 5 тура ТП: