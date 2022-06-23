Российская чемпионка ОИ разобрала случай с синхронисткой, потерявшей сознание в воде на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирёва прокомментировала инцидент с американской синхронисткой Анитой Альварес на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Вчера, 22 июня, во время выполнения одиночной программы Альварес потеряла сознание и начала тонуть. Её тренер Андреа Фуэнтес, заметив это, прыгнула в воду и вытащила свою подопечную на поверхность. Затем синхронистке была оказана первая помощь.

«Это ужасно, но такое случается. Не зря у нас ввели в регламент, что нельзя более 45 секунд находиться под водой. У нас уже были случаи, когда японка после групповой программы на Олимпиаде шла на дно. Такое случалось часто. Да, это ужасно, но это так. Это спорт, открытая вода. Может быть, ей стало жарко или совпало с каким-то не лучшим самочувствием. В полуфинале она сделала то же самое соло с такой же сложностью, сделала его до конца и была в порядке.

Большое уважение Андреа, что она так быстро среагировала. Дети под водой на задержку плавают и не всегда осознают, что пора идти наверх. Кислородное голодание даёт такой эффект — тебе вроде бы хорошо, но на самом деле уже нет. А когда речь идёт о спорте высших достижений, работаем на пике возможностей, тело не всегда успевает.

У нас в сборной тоже были моменты такого рода. На дно не шли, но бывало, что не выходили на помост после выступления — просто не могли идти. Ты можешь быть уже в отключке, но доделываешь. В Рио заканчивала программу в «темноте». Не видела ничего, на ощупь искала поддержку — от солнца, от перенапряжения шла отключка тела, мозга. Вышла, отдышалась и пришла в себя.

Думаю, Анита в соло выдала свой максимум, это наложилось на самочувствие и случилось вот такое», — цитирует Чигирёву «Матч ТВ».

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