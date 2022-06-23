«Она не дышала». Драматичная история на ЧМ-2022 – там еле спасли тонущую синхронистку

На чемпионате мира по водным видам спорта – 2022 в Будапеште много ярких событий: там чуть ли не каждый день ставятся мировые рекорды, 15-летняя пловчиха и 17-летний пловец разрывают опытных соперников, но главная драма всего турнира однозначно случилась в синхронном плавании.
Легендарная испанская синхронистка Андреа Фуэнтес, которая сейчас работает тренером сборной США, спасла от смерти свою подопечную Аниту Альварес. После завершения своей произвольной программы в соревнованиях солисток спортсменка потеряла сознание и пошла ко дну.
Но этого почти никто не понял и не увидел. А те, кто увидели – растерялись.
Альварес безжизненно опускалась ко дну, и только Фуэнтес поняла, что всё может обернуться трагедией. Прямо в одежде она бросилась спасать девушку и сама вытащила её на поверхность. Только после этого подоспели спасатели.
Тренер сборной США спасла от смерти синхронистку Аниту Альварес
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
«Я побежала, словно это был финал олимпийской стометровки, и прыгнула в воду, потому что спасатели этого не делали! А ведь я кричала им – что-то не так, нужно прыгать за Анитой. Но то ли они не услышали меня, то ли не поняли», – рассказала Фуэнтес.
Выдающаяся синхронистка, чемпионка мира 2009 года и четырёхкратный призёр Олимпийских игр, нырнула за Альварес, пока остальные соображали, что делать. Мгновенная реакция Фуэнтес спасла американской спортсменке жизнь.
«Она не дышала, и я очень сильно испугалась, — призналась Андреа. – Причиной обморока стало слишком большое напряжение во время программы. Когда мы вытащили Аниту, у неё была вода в лёгких, но сейчас, слава богу, всё в порядке».
Тренер сборной США спасла от смерти синхронистку Аниту Альварес
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Альварес на своём третьем в карьере чемпионате мира была нацелена завоевать медаль. Она осталась без награды, но теперь может праздновать свой второй день рождения.
Интересно, что американская спортсменка намерена участвовать в произвольной программе в соревнованиях групп, но только после тщательного обследования. Кажется, лучше врачам чётко сказать Аните, что делать этого не стоит. Ведь у неё уже были подобные случаи в карьере. В прошлом году она упала в обморок в Барселоне во время исполнения программы на отборочном турнире к Олимпиаде в Токио, а ранее теряла сознание не на соревнованиях, а в обычной жизни.
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