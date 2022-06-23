О'Салливан: я выиграл ЧМ, так как постарался ради съёмочной группы. Я не хотел победить

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан высказался о том, что во время последнего первенства планеты рядом с ним находилась телевизионная команда, снимавшая документальный фильм.

«Я давно понял, что мне не нравится большое внимание и давление со стороны, когда я выигрываю. Будет лучше, если я проиграю и отдам это место кому-то другому.

Я почувствовал это во время последнего чемпионата мира. Мне это не очень понравилось. Но за мной следила съёмочная группа, поэтому я подумал, что лучше постараться для них. Вот почему я выиграл чемпионат мира. Это было не потому, что я хотел победить. Просто мне было жаль телевизионщиков.

На самом деле я даже не люблю говорить о снукере. Мне нравится играть в него, но я действительно не хочу быть слишком вовлечённым в него. Очевидно, что победа на чемпионате мира действительно изменила всё вокруг, и все такие: «Ах, ты чемпион мира, номер один в мире». Я подумал: «О нет, я больше не хочу, чтобы меня знали как этого человека».

Знаете, я просто хочу наслаждаться жизнью. Но когда ты в центре внимания, все тобой восторгаются. Я действительно больше не хочу быть этим человеком», — приводит слова О'Салливана Eurosport.co.uk.

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