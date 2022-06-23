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Компания Nike объявила о полном уходе из России

Компания Nike объявила о полном уходе из России
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Известный американский производитель спортивной одежды Nike объявил, что полностью уходит из России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании. Такое решение принято спустя три месяца после того, как Nike приостановила свою деятельность в России.

Ранее сообщалось, что Nike приостановила деятельность в России. Компания не продлила договор с ретейлером Inventive Retail Group (IRG). Это было связано с тем, что бренд не смог обеспечить поставки в условиях санкций против России и ситуации на Украине. Представители Nike отмечали, что решили не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения в связи с операционными сложностями.

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