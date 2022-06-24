Непомнящий вышел на 4-е место в мировом лайв-рейтинге после 6 туров турнира претендентов
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который на турнире претендентов одержал три победы и ещё три партии свёл вничью, поднялся на четвёртое место в мировом лайв-рейтинге. Он отыграл уже три строчки в сравнении с официальным рейтингом, опубликованным в начале июня.
Мировой лайв-рейтинг ФИДЕ (по состоянию на 24 июня)
1 (1). Магнус Карлсен (Норвегия) — 2864,3.
2 (2). Дин Лижэнь (Китай) — 2797,4.
3 (4). Фабиано Каруана (США) — 2792,1.
4 (7). Ян Непомнящий (Россия) — 2781,7.
5 (3). Алиреза Фируджа (Франция) — 2780,4.
6 (5). Левон Аронян (США) — 2775,0.
Турнир претендентов проходит в Мадриде (Испания) с 17 июня по 5 июля. Его победитель сыграет в матче на первенство мира с Магнусом Карлсеном.
Новость по темеНепомнящий продолжает лидировать на турнире претендентов, Каруана отстаёт на пол-очка
Ян Непомнящий — Ян-Кшиштоф Дуда. Обзор партии 6-го тура ТП:
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