Непомнящий вышел на 4-е место в мировом лайв-рейтинге после 6 туров турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который на турнире претендентов одержал три победы и ещё три партии свёл вничью, поднялся на четвёртое место в мировом лайв-рейтинге. Он отыграл уже три строчки в сравнении с официальным рейтингом, опубликованным в начале июня.

Мировой лайв-рейтинг ФИДЕ (по состоянию на 24 июня)

1 (1). Магнус Карлсен (Норвегия) — 2864,3.

2 (2). Дин Лижэнь (Китай) — 2797,4.

3 (4). Фабиано Каруана (США) — 2792,1.

4 (7). Ян Непомнящий (Россия) — 2781,7.

5 (3). Алиреза Фируджа (Франция) — 2780,4.

6 (5). Левон Аронян (США) — 2775,0.

Турнир претендентов проходит в Мадриде (Испания) с 17 июня по 5 июля. Его победитель сыграет в матче на первенство мира с Магнусом Карлсеном.

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