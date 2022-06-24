Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сёстры Аверины выставили на продажу автомобиль

Сёстры Аверины выставили на продажу автомобиль
Комментарии

Российские гимнастки Дина и Арина Аверина опубликовали объявление о продаже автомобиля. Они выставили на продажу машину BMW X3 2018 года. За неё спортсменки хотят получить 4,5 млн рублей.

Стоит напомнить, что после Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) спортсменкам подарили новые автомобили. Дина Аверина, ставшая серебряным призёром Олимпиады, получила BMW X5, а Арина, занявшая четвёртое место, — BWM X3.

Любопытно, что такие призы полагались соответственно олимпийским чемпионам и призёрам Игр. Тем не менее, из-за резонансного судейства на Олимпиаде российские власти решили вручить сёстрам призы, несмотря на их протокольные результаты. В дальнейшем главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова неоднократно поднимала тему судейства.

Новость по теме
Арина Аверина — о просмотре ОИ-2022: мы пережили всё то же самое, что случилось с нами
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022