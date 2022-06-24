Сёстры Аверины выставили на продажу автомобиль

Российские гимнастки Дина и Арина Аверина опубликовали объявление о продаже автомобиля. Они выставили на продажу машину BMW X3 2018 года. За неё спортсменки хотят получить 4,5 млн рублей.
Стоит напомнить, что после Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) спортсменкам подарили новые автомобили. Дина Аверина, ставшая серебряным призёром Олимпиады, получила BMW X5, а Арина, занявшая четвёртое место, — BWM X3.
Любопытно, что такие призы полагались соответственно олимпийским чемпионам и призёрам Игр. Тем не менее, из-за резонансного судейства на Олимпиаде российские власти решили вручить сёстрам призы, несмотря на их протокольные результаты. В дальнейшем главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова неоднократно поднимала тему судейства.
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