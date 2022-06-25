Нового главу мировой тяжёлой атлетики избрали со скандалом, Агапитов снял свою кандидатуру

Новым президентом Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) стал представитель Ирака Мохамед Джалуд Аль-Шаммари, сообщает Inside the Games. Выборы не обошлись без скандала.

10 кандидатов, включая главу Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова, сняли свои кандидатуры. Джалуд также хотел отказаться от участия, но был возвращён в список кандидатов. Его единственный оставшийся соперник — глава Азиатской федерации Мохд Юсеф Аль-Мана — подал протест на это решение, и выборы были приостановлены. Когда избирательная комиссия после экстренного заседания оставила Джалуда в списках, Аль-Мана отказался от участия в выборах. В итоге бывший генеральный секретарь IWF Джалуд был назван новым президентом без подсчёта голосов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг, 23 июня, восстановил россиян Агапитова, Александра Кишкина и Дмитрия Черногорова в списках кандидатов на руководящие должности в IWF. Член исполкома IWF Агапитов претендует на переизбрание в этой должности, а также на посты вице-президента и генерального секретаря.