Шипов — о турнире претендентов: у Непомнящего два соперника: Каруана и он сам

Гроссмейстер Сергей Шипов оценил лидерство российского шахматиста Яна Непомнящего на Турнире претендентов – 2022 после первого круга.
Непомнящий выиграл четыре из семи партий первого круга и три свёл вничью. Имея в активе 5,5 очка, российский гроссмейстер уверенно лидирует. Единственным его преследователем пока остаётся американец Фабиано Каруана.
«У Непомнящего два соперника: Каруана и он сам. Если одну партию Ян всё-таки проиграет, то что произойдёт дальше? Все вспоминают шестую партию матча на первенство мира. Если Ян потеряет баланс между холодным рассудком, творческим поиском и давлением этой нервной системы, то может случиться резкий спад. Самое главное для Яна сейчас не проигрывать. Тогда он будет лидировать и сохранять хорошие шансы. Фабиано предсказуемо играет. Он так действует всегда. Какой-то плюс он неизбежно наберёт. Поэтому Яну просто нужно получить на пол-очка больше.
Правда, я должен вспомнить турнир в Лондоне 2013 года. Когда очень скромно играл Владимир Крамник и во втором круге три партии выиграл, поделив первое место с Магнусом Карлсеном. Едва не вышел в чемпионский матч. Поэтому надо иметь в виду, что кто-то может выстрелить.
9-й тур, в котором сойдутся Непомнящий и Каруана, выглядит ключевым? Да, конечно. Всё-таки Каруана будет играть белыми фигурами. Эту партию проигрывать ни в коем случае нельзя», — приводит слова Шипова «Матч ТВ».
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