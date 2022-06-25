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Раппорт прокомментировал поражение в партии с Непомнящим на турнире претендентов

Раппорт прокомментировал поражение в партии с Непомнящим на турнире претендентов
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Венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт прокомментировал поражение в партии с россиянином Яном Непомнящим на Турнире претендентов — 2022.

«Я сыграл неудачно. Пытался найти хороший вариант защиты, но мне не удалось. Я был сильно расстроен этим. Не заметил многие мелкие детали. Думаю, что мог сыграть лучше. Я упускал многие вещи. Буду рассматривать свои ошибки», — сказал Раппорт после партии.

Всего Непомнящий выиграл четыре из семи партий первого круга, а оставшиеся три свёл вничью. Две победы Ян одержал чёрными фигурами. К середине турнира в активе россиянина 5,5 из семи очков. Непомнящий — единоличный лидер соревнований.

Победитель турнира претендентов поборется за мировую шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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