Раппорт прокомментировал поражение в партии с Непомнящим на турнире претендентов

Венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт прокомментировал поражение в партии с россиянином Яном Непомнящим на Турнире претендентов — 2022.

«Я сыграл неудачно. Пытался найти хороший вариант защиты, но мне не удалось. Я был сильно расстроен этим. Не заметил многие мелкие детали. Думаю, что мог сыграть лучше. Я упускал многие вещи. Буду рассматривать свои ошибки», — сказал Раппорт после партии.



Всего Непомнящий выиграл четыре из семи партий первого круга, а оставшиеся три свёл вничью. Две победы Ян одержал чёрными фигурами. К середине турнира в активе россиянина 5,5 из семи очков. Непомнящий — единоличный лидер соревнований.

Победитель турнира претендентов поборется за мировую шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.