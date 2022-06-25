Непомнящий лидирует после первого круга турнира претендентов, Каруана отстаёт на пол-очка

В Мадриде (Испания) завершились все партии седьмого тура шахматного турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.



Лидер соревнований Ян Непомнящий чёрными фигурами нанёс поражение Рихарду Раппорту. Венгр начал подолгу задумываться над ходами россиянина с самого начала партии, когда всё уверенно шло к ничейному итогу. Сомнения Раппорта привели к тому, что к 33-му ходу компьютер оценивал преимущество Непомнящего почти в четыре пешки.

Ближайший преследователь российского гроссмейстера, Фабиано Каруана, не позволил Непомнящему увеличить преимущество: белыми фигурами американец нанёс поражение представителю Азербайджана Теймуру Раджабову. Остальные партии завершились вничью.

После первого круга в активе Непомнящего 5,5 из семи очков. Россиянин — единоличный лидер соревнований. Каруана отстаёт от него на пол-очка. У занимающего третье место Хикару Накамуры – 3,5 очка.