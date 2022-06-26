Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на ТБШ в Улан-Баторе

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

В решающем поединке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил представителя Нидерландов Роя Мейера.

Иналу Тасоеву 24 года. Он чемпион и призёр чемпионатов Европы, Чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр 2019, бронзовый призёр чемпионатов мира в командном зачёте, серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года, чемпион мира среди военнослужащих, победитель Всемирных военных игр.

Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до международных стартов, но только в нейтральном статусе. После этого Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.

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