Российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт турнира «Большого шлема» в Улан-Баторе

Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачёте турнира «Большого шлема» в Улан-Баторе (Монголия).
Спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды на соревнованиях. Вторыми стали японские дзюдоисты (4-1-2), тройку лучших замкнули хозяева турнира — спортсмены из Монголии (2-4-5).
Последней наградой россиян на турнире стало золото Инала Тасоева в весовой категории свыше 100 кг. В решающем поединке Тасоев победил представителя Нидерландов Роя Мейера.
Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до международных стартов, но только в нейтральном статусе. После этого Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.
Спортсмен хотел избить соперника на турнире по борьбе
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