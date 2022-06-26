«Мы — вне политики». Гендир Международной федерации дзюдо — о допуске россиян к турнирам

Генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску прокомментировал решение организации допустить российских спортсменов к международным турнирам.
«В первую очередь дзюдо – вне политики. Результат, который показала эта команда здесь, очень сильный. Команда продемонстрировала высокий уровень технической, физической и умственной подготовки.
Будет здорово увидеть команду на том же уровне на чемпионате мира – 2022. Также важен позитив, надеемся, что дзюдо станет мостом для дружбы и мира», – приводит «Матч ТВ» слова Маринеску.
Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до международных стартов, но только в нейтральном статусе. После этого Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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