Волейбольный «Зенит» объявил имя нового главного тренера

Российский специалист Андрей Толочко стал новым главным тренером мужского волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Сообщается, что Толочко, руководивший «Зенитом» в концовке завершившегося чемпионата России, утверждён в качестве главного тренера «Зенита» на сезон-2022/2023. Вместе с ним игроки с 29 июня 2022 года начали полноценный тренировочный сбор в Санкт-Петербурге, который будет проходить на «Сибур Арене» (тренажёрный зал, бассейн) и в академии Платонова (игровые тренировки). Ближайший турнир, в котором примет участие «Зенит», — домашний для клуба Мемориал Вячеслава Платонова, который пройдёт с 27 по 31 июля.
До этого «Зенит» возглавлял финский специалист Туомас Саммельвуо. Он покинул пост 25 февраля 2022 года.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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