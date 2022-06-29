Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном Турнире претендентов — 2022

В Мадриде завершилась партия 10-го тура шахматного Турнира претендентов — 2022. Лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Гроссмейстеры разошлись миром после 37-го хода.

Напомним, в первом круге партия Раджабова и Непомнящего также завершилась ничьей. Вообще, за девять предыдущих туров Раджабов шесть раз сыграл вничью, дважды проиграл и один раз выиграл партию.

Теперь в активе Непомнящего семь очков, и он вне зависимости от исхода остальных партий 10-го тура сохранит единоличное лидерство в турнире претендентов — 2022. Ближайший преследователь россиянина американец Фабиано Каруана после девяти туров отставал от Непомнящего на одно очко, и сегодня чёрными фигурами играет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.