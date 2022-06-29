Ян Непомнящий: осталось всего четыре партии. Это согревает моё сердце

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после ничьей в партии 10-го тура Турнира претендентов – 2022 с представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым рассказал, чем он больше всего пока доволен на турнире.

«Тем, что осталось всего четыре партии. Это действительно согревает моё сердце», — сказал Непомнящий в интервью после партии.

За 10 туров Непомнящий набрал семь очков и вне зависимости от исхода остальных партий тура сохранит единоличное лидерство. Ближайший преследователь россиянина американец Фабиано Каруана после девяти туров отставал от Непомнящего на одно очко, и сегодня чёрными фигурами играет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Текущее преимущество белых компьютер оценивает как «+5», так что Непомнящий может даже увеличить преимущество над Каруаной перед заключительными четырьмя турами.