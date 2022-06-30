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Трефилов — об отъезде Вяхиревой за рубеж: отношение к России стало плёвым. Мы распустились

Трефилов — об отъезде Вяхиревой за рубеж: отношение к России стало плёвым. Мы распустились
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал Анну Вяхиреву за то, что она ушла из «Ростов-Дона» и решила перейти в зарубежный клуб. Вяхирева будет выступать за «Вайперс» (Кристиансанн, Норвегия).

«Я негативно к этому отношусь. Если бы в схожей ситуации норвежский клуб попросил остаться игроков уровня Катрин Лунде, то они бы не уехали в Россию или Румынию, а остались дома.

Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плёвым. Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным. Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно», — цитирует Трефилова ТАСС.

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