Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева перейдет в словенский «Крим»

Разыгрывающая московского ЦСКА, капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева подпишет контракт со словенским клубом «Крим».

«Достигнута договорённость о переходе Дарьи Дмитриевой в «Крим», — сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Дмитриевой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года, серебряным призером Игр в Токио. В сезоне-2021/2022 Дмитриева была признана болельщиками лучшим игроком ЦСКА.

Напомним, вчера, 30 июня, клуб «Вайперс» из Норвегии объявил о заключении контракта с олимпийской чемпионкой, российской гандболисткой Анной Вяхиревой. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 27-летней правой полусредней пока остаётся неизвестным.

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