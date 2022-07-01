«Всё определила Лига чемпионов». Дмитриева – о переходе в словенский «Крим»

Разыгрывающая московского ЦСКА, капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева прокомментировала решение о переходе в словенский «Крим» на условиях аренды.
«Конечно, сейчас всё определила Лига чемпионов. Хочется не просто участвовать в таком турнире, но и попытаться выиграть его. Через агента поступала информация, что были и другие предложения. Без конкретики, но как с Балкан, так и из Скандинавии. Выбрали Словению.
Нюансы чемпионата? Балканский гандбол более жёсткий, хотя в этом плане больше выделяются черногорки. В тактическом плане всё более-менее понятно, особой разницы нет. По поводу быта пока не могу сказать ничего особенного: клуб снимет мне квартиру на этот сезон, буду там жить.
Хотела бы пожелать ЦСКА вернуть чемпионский титул в новом году. Да и вообще выиграть всё, что на данный момент есть. А когда снова будет возможность участвовать в Лиге чемпионов, победить и там: надеюсь, это произойдёт уже с моим участием», — приводит слова Дмитриевой «Быстрый центр».
Спортсмены России, отказавшиеся от смены гражданства:
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