«Всё определила Лига чемпионов». Дмитриева – о переходе в словенский «Крим»

Разыгрывающая московского ЦСКА, капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева прокомментировала решение о переходе в словенский «Крим» на условиях аренды.

«Конечно, сейчас всё определила Лига чемпионов. Хочется не просто участвовать в таком турнире, но и попытаться выиграть его. Через агента поступала информация, что были и другие предложения. Без конкретики, но как с Балкан, так и из Скандинавии. Выбрали Словению.

Нюансы чемпионата? Балканский гандбол более жёсткий, хотя в этом плане больше выделяются черногорки. В тактическом плане всё более-менее понятно, особой разницы нет. По поводу быта пока не могу сказать ничего особенного: клуб снимет мне квартиру на этот сезон, буду там жить.

Хотела бы пожелать ЦСКА вернуть чемпионский титул в новом году. Да и вообще выиграть всё, что на данный момент есть. А когда снова будет возможность участвовать в Лиге чемпионов, победить и там: надеюсь, это произойдёт уже с моим участием», — приводит слова Дмитриевой «Быстрый центр».

Новость по теме Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева перейдет в словенский «Крим»

Спортсмены России, отказавшиеся от смены гражданства: