Ронни О'Салливан сыграет на первом за 31 год ЧМ по снукеру в смешанном парном разряде

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан примет участие в чемпионате мира в смешанном парном разряде. Этот турнир пройдёт впервые с 1991 года.
Помимо О'Салливана, в соревнованиях поучаствуют ещё три снукериста и четыре снукеристки. Среди них Нил Робертсон, Марк Селби и Джадд Трамп, а также Реанн Эванс, Ребекка Кенна, Нг Он Йи и Натчарут Вонгарутай.
Смешанные пары будут выбраны случайным образом.
Турнир состоится 24 и 25 сентября на стадионе «Маршалл Арена» в Милтон-Кинсе (Англия).
Напомним, 2 мая О'Салливан выиграл чемпионат мира – 2022 по снукеру, который традиционно прошёл в Шеффилде (Великобритания), в здании театра «Крусибл». За победу Ронни получил £ 500 тыс.
В финальном поединке О'Салливан обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13.
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