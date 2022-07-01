Ян Непомнящий — в шаге от победы на Турнире претендентов — 2022. Турнирные расклады

За два тура до окончания шахматного турнира претендентов в Мадриде единоличный лидер соревнований российский гроссмейстер Ян Непомнящий опережает ближайших конкурентов, американца Хикару Накамуру и китайца Дин Лижэня, на два очка.
Это означает, что Яну будет достаточно одной ничьей в двух партиях, чтобы обеспечить себе первое место. В 13-м туре россиянин сыграет белыми с Рихардом Раппортом, а в 14-м, заключительном туре — чёрными с поляком Ян-Кшиштофом Дудой. Если Непомнящий не проиграет венгерскому гроссмейстеру, он досрочно станет победителем Турнира претендентов уже в воскресенье, 3 июля.
Что будет, если Непомнящий проиграет обе партии? Только один из его преследователей теоретически сможет набрать два очка, поскольку в 14-м туре Накамура и Дин Лижэнь играют между собой. Соответственно, при самом неудачном для россиянина раскладе только один из них сможет его догнать. В случае равенства очков у лидеров по итогам всех туров победитель турнира определится на тай-брейке.
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