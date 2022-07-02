Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене одержала победу на Кубке России по лёгкой атлетике, преодолев с первой попытки планку на высоте 1,94 метра.

Второе место заняла Татьяна Ермаченкова, лучший результат которой составил 1,91 метра. На третьей строчке расположилась Мария Кочанова, взявшая ту же высоту со второго раза.

Отметим, Ласицкене также пробовала преодолеть планку на высоте 2 метра, но все попытки оказались неудачными.

Сегодня, 2 июля, проходит заключительный день соревнований на Кубке России по лёгкой атлетике в Брянске. Будут разыграны медали в эстафетах, беге на 200 и 1500 метров, барьерном беге на 110 метров с барьерами у мужчин и 100 метров – у женщин.