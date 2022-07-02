«Хреново им дома». Трефилов резко высказался о гандболистках, покинувших российские клубы

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов предположил, как массовый отъезд россиянок в зарубежные клубы отразится на уровне российского гандбола.
«Люди очень не вовремя ушли, у нас в гандболе сейчас тяжёлое положение. Решили заработать деньги. Ну и пусть зарабатывают. Чем они отличаются от других ребят, которые уехали в Израиль? Хреново им дома, ну пусть едут туда. Мы теряем самых лучших. У ЦСКА уже ушли пять лучших игроков, «Ростов» опускается на несколько порядков ниже, потому что Вяхирева сейчас уезжает и неизвестно, кто там вообще останется. Вот и результат нашей работы. Я остаюсь при своём мнении, но предателями я их не назвал бы. У нас всего два спонсора – Саввиди и Шишкарев. С уходом ведущих игроков финансирование немного поменяется.
Девочки прекрасно понимали, что они не последние люди в нашем гандболе, на них делалась ставка. Конечно, есть риск, что их примеру последуют другие. В ЦСКА уже пять человек ушло, а я тут узнал, что и шестая может уйти скоро. Кто-то за рубеж уедет, кто-то в другие наши команды. У нас в гандболе и так осталось пара людей. Не знаю, какие были договоренности в ЦСКА и «Ростове», но точно знаю, что уровень игры в чемпионате России резко снизится», — приводит слова Трефилова «РИА Новости Спорт».
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