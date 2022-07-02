Мария Ласицкене: боюсь, американская виза мне никогда не понадобится, это очень грустно

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене оценила неспособность использовать ранее полученную американскую визу для участия в международных соревнованиях на территории США.

В частности, с 15 по 24 июля в Юджине (штат Орегон) пройдёт чемпионат мира – 2022 по лёгкой атлетике. Россияне в связи с санкциями Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) участие в турнире принять не смогут. Ласицкене к тому же не сможет в четвёртый раз защитить титул чемпионки мира.

«Боюсь, что американская виза мне никогда не понадобится, это очень грустно, но спонсор мне её год пытался сделать, я не могла её не поставить. Очень грустно, что она есть, а обстоятельства не дают мне ей воспользоваться», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости Спорт».