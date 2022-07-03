Тренер Непомнящего объяснил досрочную победу шахматиста на Турнире претендентов — 2022

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, отреагировал на досрочную победу подопечного на Турнире претендентов – 2022.

«Столь блестящее выступление Яна – во многом повторение успеха на Турнире претендентов в Екатеринбурге!

На матче в Дубае нам не удалось реализовать все наработки и улучшения в игре, но большая проделанная работа не могла не сказаться.

Мы видим, что Ян как шахматист стал ещё сильнее, выносливее, и плоды этой работы расцвели полностью в Мадриде! Теперь хочется порадовать любителей шахмат победной точкой в последнем туре, поскольку такой результат удаётся редко показать победителю турнира претендентов», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.