Тренер Непомнящего объяснил досрочную победу шахматиста на Турнире претендентов — 2022
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, отреагировал на досрочную победу подопечного на Турнире претендентов – 2022.
«Столь блестящее выступление Яна – во многом повторение успеха на Турнире претендентов в Екатеринбурге!
На матче в Дубае нам не удалось реализовать все наработки и улучшения в игре, но большая проделанная работа не могла не сказаться.
Мы видим, что Ян как шахматист стал ещё сильнее, выносливее, и плоды этой работы расцвели полностью в Мадриде! Теперь хочется порадовать любителей шахмат победной точкой в последнем туре, поскольку такой результат удаётся редко показать победителю турнира претендентов», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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