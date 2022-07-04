Согласится ли Магнус Карлсен сыграть за титул чемпиона мира с Яном Непомнящим?

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

Это произошло после ничьей Непомнящего в партии 13-го, предпоследнего тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Согласится ли Магнус Карлсен сыграть за титул чемпиона мира с Яном Непомнящим?»

Напомним, на данный момент неизвестно, будет ли Карлсен играть в чемпионском матче. Ранее норвежец заявил, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа. В случае отказа согласно регламенту Непомнящий сыграет за титул чемпиона мира с шахматистом, который займёт второе место на Турнире претендентов — 2022.