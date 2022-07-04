Магнусу Карлсену дали две недели на ответ об участии в чемпионском матче с Яном Непомнящим

Генеральный директор Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский назвал крайнюю дату, в которую действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен должен огласить своё решение касательно матча за мировую шахматную корону.

Ранее россиянин Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов – 2022 и автоматически стал соперником Карлсена. Норвежец заявлял, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа. В случае отказа согласно регламенту Непомнящий сыграет за титул чемпиона мира с шахматистом, который займёт второе место на Турнире претендентов — 2022.

«Мы не устанавливали официальный дедлайн, но я бы сказал, что 20 июля – Международный день шахмат – это примерно то время, к которому мы примем решение», — сказал Сутовский в эфире Chess.com.