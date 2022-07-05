«Они выступают, а мы страдаем». Украинский скелетонист призывает к полному запрету России

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил с заявлением о необходимости полного запрета российских спортсменов на всех турнирах.
«Международное сообщество должно быть достаточно смелым, чтобы последовать примеру организаторов Уимблдона и полностью запретить выступления россиян не только в знак солидарности с Украиной, но и в качестве акта спортивной справедливости. Очевидно, это будет означать отстранение России и всех её спортсменов от Олимпийских игр 2024 года в Париже. Россия всегда использовала спорт для пропаганды.
Российские спортсмены получают деньги от правительства. Они представляют страну под нейтральным флагом. Но все знают, что они из России. И во многих олимпийских видах спорта российские спортсмены также являются частью армии. Они выступают, а мы страдаем. Разве это правильно?» — приводит слова Гераскевича The Guardian.
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