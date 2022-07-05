Чемпионка мира Дарья Нагорная попала в больницу. Фото

Чемпионка мира 2015 года в упражнениях на брусьях, российская гимнастка Дарья Нагорная (в девичестве Спиридонова) попала в больницу. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Не думала что мой день сегодня закончится в больничке. Скорее бы всё прошло», — написала Нагорная, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Дарьи Нагорной.

23-летняя Нагорная — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2015 и 2016 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года.

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