«Ужасные боли». Никита Нагорный заявил, что скорая не хотела везти жену Дарью в больницу

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный рассказал о ситуации с госпитализацией жены, чемпионки мира 2015 года в упражнениях на брусьях Дарьи Нагорной. По словам Нагорного, из-за этого он приехал на Кубок России в Калугу с опозданием.
«Состояние немного разбитое, не выспался. Вчера уже выехал в Калугу, должен был быть на пресс-конференции, и тут мне звонит Даша, голос дрожит. Я развернулся, потому что скорая отказывалась её везти в больницу. Говорили, что неврологический спазм, а по неврологии не госпитализируют. Приехал, позвонил всем знакомым врачам, доставили в ближайшую больницу, всё проверили, подтвердилось, что это не невралгия — дело в почках.
Даша под присмотром, ей дали палату, с ней постоянно медсестра, плюс подруги приехали, она не одна. Но я постоянно на связи, вчера всю ночь контролировал, звонил ей периодически, потому что у неё камень только начал идти. По себе знаю, это ужасные боли», — цитирует Никиту «Матч ТВ».
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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