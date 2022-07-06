Ян Непомнящий показал трофей, который ему вручили за победу на турнире претендентов. Фото

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Шахматист показал фото трофея, который он завоевал на турнире претендентов в Мадриде (Испания). Непомнящий одержал победу, на 1,5 очка опередив ближайшего преследователя, которым стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Фото: из личного архива яна непомнящего

Напомним, если действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен откажется провести чемпионский матч с Непомнящим, именно Лижэнь поборется с россиянином за шахматную корону. Карлсен должен объявить своё решение не позднее 20 июля.

В предыдущем матче на первенство мира, состоявшемся в конце 2021 года, Карлсен победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

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