Премьер РФ Михаил Мишустин высказался об отстранении России от международных соревнований

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прокомментировал то, что в настоящее время многие российские спортсмены не имеют права выступать в международных соревнованиях, поскольку находятся под санкциями со стороны соответствующих международных федераций.

«Ограничения направлены на то, чтобы исключить Россию из международных организаций, отнять право на проведение чемпионатов и — самое несправедливое — лишить наших ребят возможности побороться за лидерство на крупных турнирах. В таких условиях президент поручил сохранить соревновательную активность наших спортсменов, предусмотреть новые форматы состязаний. По сути, нам нужна действенная и абсолютно независимая система спортивной подготовки и национальных соревнований», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Новость по теме США и ещё 34 страны призвали исключить Россию из спорта. В посольстве РФ сделали заявление

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?