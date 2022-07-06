Сергей Карякин заявил о готовности предложить кандидатов на руководящие должности в ФШР

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что готов назвать кандидатов, которые могли бы занять ключевые должности в Федерации шахмат России (ФШР). Ранее Карякин заявил, что ФШР «управляют из Израиля».

«Я думаю, здесь может быть два варианта. Филатов полностью меняет свою команду. Если нужно, я ему, конечно, подскажу. На мой взгляд, очень эффективно работает федерация шахмат Свердловской области, которая и меня поддерживает, и много было соревнований. В Краснодаре тоже очень сильная федерация. По-моему, с ними нужно объединяться. А если Филатов уйдёт, тоже могу подсказать, кого можно на его место поставить», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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